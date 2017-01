Fire millioner til lag og foreninger

NAMSOS: Det kommer fram i en oversikt Norsk Tipping har offentliggjort. Idrettslaget i Rørvik fikk 118.000 kroner i fjor, tett fulgt av Namsos Darts Club og Namsos IL Fotball med henholdsvis 111.000 og 108.000 kroner.

– For oss betyr disse pengene at vi har råd til å ha en utdannet håndballtrener ansatt i 20 prosent stilling. Denne treneren har regelmessige samlinger med alle trenerne i laget og hever sånn sett trenernivået i klubben, sier Leif-Oskar Olsvik som er kasserer i Rørvik Idrettslag.

Hvor mye fikk ditt lag? Trykk på linken til høyre – Grasrotandel Namdal for å se!

Han ser gjerne at flere spillere velger Rørvik Idrettslag som mottaker av grasrotandelen.

– Det koster å drive et så stort lag, sier Olsvik.

Uavhengig om flere vil gi, så kan det bli mer penger til alle mottakere dersom regjeringen får det som den vil. Kulturminister Linda Hofstad Helleland har nemlig foreslått å øke grasrotandelen som i dag er fem prosent av alt folk spiller for, til sju prosent. For lag og foreninger i Namdalen, betyr en slik endring alene halvannen million dersom det spilles like mye i år som i fjor.

Totalt delte Norsk Tipping ut 448 grasrotmillioner i fjor.