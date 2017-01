Ventetid på venterom kan snart være over

LEKA: – Vi har god dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Håpet er at bygget skal stå klart til sommeren, sier Lekas ordfører Per Helge Johansen.

Senest mandag var han i møte med fylkesråd og representanter fra Vegvesenet om framdriften. Venterommet på Gutvik brant ned i mars 2015.

– Det er satt av én million kroner på budsjettet, men vi trenger nok minst en halv million til for å få til et bygg som også kan inneholde matservering og turistinformasjon. Vi ønsker å bygge opp det vi hadde. Ikke bare et vanlig venterom med toaletter, fortsetter ordføreren.

Dermed må saken opp i fylkesting og kanskje også kommunestyret før spaden kan gå i jorda.

– Det er viktig at vi får på plass et utvidet tilbud. Gutvik er første stopp for turister som skal til Leka. Da ønsker vi å gi dem en god start på oppholdet som vi framover skal vare i flere dager, sier Johansen.