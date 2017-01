Viste seg fram for kronprinsparet

OSLO: Både kronprinsparet, statsråder og toppledere var samlet da NHO hadde invitert til årskonferanse for å snakke om det grønne skiftet, og her ble Bjørøya fra Flatanger vist fram som et godt eksempel i en video som ble vist som en åpningssekvens på konferansen.

Stolt

– Vi er utrolig stolte. Det er ikke hver dag at en bedrift fra Namdalen trekkes fram for Norges fremste ledere, sier Per Anton Løfsnes, daglig leder i Bjørøya.

Han har brukt helgen til å ”roe seg ned”. Torsdag var havbruksbedriften fra Flatanger en av fire bedrifter som ble presentert i åpningsfilmen under NHOs årskonferanse.

Filmen speilet tema for årskonferansen, det grønne skiftet.

– Vi synes det er utrolig flott å bli synliggjort i en slik sammenheng. Det er flott at vi får representere havbruksnæringa i filmen. Det er en bekreftelse på at vi gjør mye riktig, og at det vi gjør blir lagt merke til, sier Løfsnes.

Viktig møteplass

NHOs årskonferanse samler over tusen toppledere fra næringslivsbedrifter i hele Norge i tillegg til en rekke statsråder og medlemmer fra kongefamilien. I år ble NHO president Tore Ulsteins åpningstale byttet ut med en lengre åpningsvignett der en speilet tema. Bare noen sekunder ut i filmen er Bjørøya blikkfanget.