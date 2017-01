Allsang og tullprat serveres

NAMSOS: De kjenner hverandre godt, musiker Arnt Egil Rånes og komiker Sigmund Kveli. Både fra suksesstrioen Kveli, Rånes, Bremseth og forestillinga «Livstegn». Nå slår de hodene sammen igjen, og byr opp til allsang og tullprat.

Mens D.D.E.-gitaristen har lang erfaring med sine årlige allsang-show i Osen, har Kveli på sin side pratet mye tull i lavvoen under «Pe-Torsa»-dagene i heimbygda Kvelia.

– Vi har nok våre sterke sider på hvert vårt felt, mens skal klare å samarbeide, sier Kveli.

– Det blir like deler allsang og tullprat. 50/50, lover Rånes.

Stedet for begivenheten blir Ullvaren kafe i Namsos og datoen onsdag 18. januar.

– Arild Frydenlund spurte oss om å gjøre noe, det var nok til at vi startet planlegginga. Ullvaren har et fint lokale og satser på regelmessig underholdning. Det vil vi gjerne være med på å støtte, sier Rånes.

Duoen påpeker at kvelden er et lavterskeltilbud.

– Vi har ingen stram regi, for å si det sånn. Målet er at folk skal kose seg, og vi håper at publikum blir med og synger, men det er ingen forutsetning, sier Kveli.

Med tilbudet ønsker de å løfte allsangen «opp fra asken».

– Før var allsang et kjent begrep, men nå har Vidar Lønn-Arnesen og «Da Capo» gått litt i glemmeboka. Allsangen må fram i lyset – det er godt for sjela å synge med andre, sier de.

På programmet står kjente og kjære sanger, fulgt opp av en og annen røverhistorie.

– Kanskje kommer det også en gjest eller to, sier Rånes – som er åpen for flere kvelder med allsang og tullprat om tilbudet skulle vise seg å fenge.