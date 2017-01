Høyst kritikkverdig

NAMSOS: Alfhild Kristiansen (80) hadde vært syk i et par uker med brekninger, hode- pine og diare da familien tok affære og fikk tak i ambulanse til 80-åringen lørdag 17. desember.

På mannens 80-årsdag

Heime var det familiefest. Ektemannen Øystein fylte 80 år og huset var fylt av familie og venner. På soverommet lå Alfhild som ikke klarte å delta i selskapelighetene. Før jul hadde hun mistet matlysten, fått brekninger, store smerter og hun hadde hodepine og diare. Da sønnen kom heim, fikk han ringt etter ambulanse til mora. Han likte ikke det han så.

Utafor Sykehuset Namsos ble Alfhild liggende i ambulansen i en times tid før det kom en lege og undersøkte henne. Det ble tatt blodprøver, legen skrev ut tabletter for kvalme – og sendte henne heim igjen.

Ble lagt inn

Helga gikk, og på mandag kontaktet ektemann Øystein fastlegen til Alfhild. Hun var på ferie, men de ble koblet til en annen lege som tok affære. Han ordnet det sånn at de fikk komme på laboratoriet på sykehuset for å ta prøver.

– 22. desember ringte han. De hadde funnet noe på leverprøvene som de ikke likte, så jeg ble lagt inn på sykehuset, forteller Alfhild.

Fikk god behandling

Hun understreker at hun ikke på noen måte kritiserer sykehuset. Da hun først var lagt inn, ble hun tatt på alvor. Det ble tatt mange prøver og det ble funnet ut at hun hadde gallestein. På sykehuset ble det også funnet noe på bukspyttkjertelen, uten at de kunne si hva det var.

– Jul og nyttår er borte for meg. Men natt til 6. juledag steg feberen og jeg ble sendt til St. Olavs Hospital. Det var der de fant kreftsvulsten på bukspyttkjertelen min, forteller Alfhild.

Hun er heime i Namsos nå, etter å ha tilbrakt den første uka i det nye året på St. Olavs. Der ble hun operert for gallestein, og dit skal hun tilbake om tre uker for å operere vekk kreftsvulsten.

Alfhild var med andre ord alvorlig syk da legevaktlegen sendte henne heim med resept på kvalmetabletter.

Hvordan er det mulig?

– Og det er det vi reagerer på, sier ektemannen Øystein Kristiansen:

– Hvordan er det mulig for en lege å sendte heim en så alvorlig syk pasient, basert på en overfladisk undersøkelse?

Han forteller at hele familien reagerte med vantro da Alfhild kom heim i ambulansen etter å ha vært en snartur innom legevakta på sykehuset 17. desember.

Hvilken kompetanse?

– Jeg synes det er betimelig å stille spørsmål om kompetansen til legene de har på legevakta ved akuttmottaket. Hvordan kan de ta imot en pasient med en så alvorlig lidelse uten at det blir gjort noe? Sånt skal ikke gå an, påpeker han.

Øystein Kristiansen har sendt brev til pasientombudet i sakens anledning. Han synes ikke saken skal få gå upåaktet hen.

– Men misforstå oss rett: Vi er begge glade og takknemlige for at vi har en sykehus i nærheten. Vi er ikke kritiske verken til sykehuset eller den behandlinga Alfhild har fått der, sier ekteparet Kristiansen.

NA har kontaktet øverste sjef for legevaktsamarbeidet i Midtre Namdal, Haldor Tømmervik Holien, slik at han kan svare på kritikken. Han har følgende kommentar til denne saken:

– Vi kommenterer ikke behandlinga av enkeltpasienter i media, jamfør helsepersonelllovens kapittel fem som omhandler taushetsplikten.