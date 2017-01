Politiet: – Håper folk kjører med vett og forstand

Mandag kveld fikk politiet melding fra NSB om at ett av deres tog kjørte på en elg mellom Snåsa og Steinkjer. Operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt, Dag Hjulstad, forklarer at NSB videre kontaktet Viltnemda for å få ryddet opp i det.

Været:

De aller fleste stedene i Namdalen vil man få noen få plussgrader og regn i løpet av dagen. Men i Lierne melder Yr.no derimot om minusgrader og oppholdsvær.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag i dag:

– Sørlig opp til frisk bris utsatte steder. Perioder med regn, snø over 500-700 m. Lite eller ingen nedbør i ytre strøk av Sør-Trøndelag.

Skiftende vær kan også føre til skiftende veiforhold, noe Dag Hjulstad håper folket tenker på når de skal ut å kjøre i dag.

– Vi håper at folk kjører med vett og forstand. De fleste vet at om vinteren kan forholdene på veiene svinge fra dag til dag, sier han.

Nyheter:

I papirutgaven av Namdalsavisa i dag kan du lese om dette:

Skal selge 2. 000 ytterdører i 2017: Bindalsbruket AS har fått noen kjepper i hjulene siden de startet opp for ett år siden. Men nå peker pilene rett veg.

DeLillos til Rørvik: Bookingsjef for Rørvikdagan 2017, Nils Andre Williksen, kan bekrefte at deLillos kommer til festivalen. Så da er det mulighet for å høre sommerlåta ”Neste sommer” allerede denne sommeren.

Skiløpere til Namdal løpeklubb: Talsmann for Namdal LK, Ole-Marius Bach, kan stolt fortelle at skiløperne Anders Tettli Rennemo og Daniel Myrmæl Helgestad skal konkurrere for løpeklubben i sommer.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at Rørvik Fisk AS søker grepa kvinnfolk.

– Ho må tål en del sjitprat, sier Øivind Pettersen til avisa.

Mens i riksmediene kan du lese om at ankebehandlingen i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold starter i dag.