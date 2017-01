Samler skijentene

NAMSOS: Da arrangerer nemlig Namdal Ski årets første jentesamling. Et populært tiltak, ut fra påmeldinga å dømme.

– Ja, vi har 23 jenter påmeldt så langt. Det er vi veldig godt fornøyd med. Selvsagt skulle vi gjerne hatt mange flere, men vi må se på hvordan vinteren har vært og er de fleste steder i Namdalen, og derfor er dette et tall vi er tilfreds med, sier Julia Solum Øren.

Sammen med Anne Birgitte Steinsli Sklett står hun i spissen for jentesamlinga. Disse samlingene har hatt en fast – og populær – plass på Namdal Ski sitt årshjul i ei årrekke.

Hun gleder seg over at både langrennsløpere og skiskyttere kommer.

– Det er jo godt samarbeid mellom langrenn og skiskyting på Bjørgan skistadion, og dette gir seg utslag også på påmeldinga til torsdagens samling.

Den skal foregå på Bjørgan skistadion, og der er det meget gode skiforhold. Etter treninga drar troppen til Heia gjestegård, der det er kveldsmat.

– Det er egentlig ikke trening det er snakk om. Dette er skileik for jentene. Her trenger man absolutt ikke være veldig rask i skiløypa for å delta. Aktivitetene blir lagt opp slik at alle kan være med, og trenere blir Mette Nyås og Anne Bertine Sklet, forteller Øren.

Påmeldingsfristen har gått ut, uten at det er noe problem for andre som vil være med.

– Neida, det er bare å ta kontakt med meg, så får de selvsagt være med på skileiken torsdag, smiler Øren.