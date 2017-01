Advarer mot ulovlig kjøring i terrenget

BANGDALEN: – Nedsnødde veger er ikke åpen for ferdsel, og slett ikke trygge. I tillegg til at det er brudd på motorferdselsloven å kjøre på ubrøyta veger, er det risikabelt, sier eiendomskonsulent i Statskog, Morten Aasheim.

Han peker på at det er lett å bli sittende fast eller skli av vegen på ubrøyta områder, i tillegg til at det er dårlig mobildekning om en vil ringe etter hjelp.

– Det kan bli langt å gå for å ringe. Vi hadde nylig et tilfelle der heller ikke bergingsbilen kom fram, og en lokal traktor til slutt måtte til for å komme ut igjen. Veger som er nedsnødd er ikke for biler. Da får en ta ski eller truger fatt, sier Aasheim.