Her får du ulykkesfasiten

NAMSOS: Det er Tryg Forsikring som har sett tilbake i tid for å finne ut av dette. En kombinasjon av dato og ukedag får mange overtroiske til å være ekstra forsiktige når de tar turen ut. For svarte katter og stiger på gatene unngår nok mange akkurat denne dagen.

Mye tyder på at kombinasjonen av fredag og tallet 13 er dobbelt ulykke, fordi både dagen fredag og tallet 13 hver for seg har vært regnet som et tegn på ulykke i ulike religioner og kulturer.

Da skulle vi nesten tro at det også skjer flere ulykker på norske veger enn andre dager.

– Vi har gått gjennom statistikk for de siste årene, og fasiten er at det faktisk skjer færre ulykker på fredag d 13. enn vanlige fredager, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg Forsikring.

Det er drøyt 12 prosent mindre sjanse å bli utsatt for bilulykker fredag 13., ifølge forsikringsselskapet.

– Når det gjelder reiseskader er det tre prosents mindre sjanse å bli utsatt for noe fredag den 13., sier Steen.

Arvid Steen tror at grunnen til at det er færre skader på fredag 13. enn vanlige fredager, er at folk er mer forsiktige.

– Kanskje grunnen er at mange er ekstra varsomme og tar færre sjanser på denne «ulykkes-datoen»?

– Vårt råd er å møte fredagen som alle andre fredager. Ingen grunn til å stresse seg opp og frykte det verste. Av alle årets dager er faktisk fredag 13. en trygg start på helga, sier Steen.