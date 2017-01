Nå kommer ekstremværet «Vidar»

RØRVIK: Meteorologisk institutt melder om at ekstremværet «Vidar» er på tur.

– Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, opplyser de.

Ifølge ekstremvær-varselet som har blitt sendt ut, skjer slike stormfloer vanligvis med 20 års intervaller.

Ikke ekstremvarsel i Trøndelag

Floen vil også være høy på Sør- og Østlandet og i området mellom Stad og Rørvik, men her forventer ikke meteorologene at vannet vil gjøre skade på samme måte som i vest.

Vakthavende meteorolog i Tromsø anbefaler likevel folk til å forberede seg.

– Det er lurt å ta hensyn til været som kommer. De som har båter og gjenstander ved kysten bør gå ut ganske raskt og sikre det, for vannstanden øker allerede natt til torsdag.

Når det gjelder kysten ved Rørvik opplyser Meteorologisk institutt om at det kommer til å være høyest vannstand sent på formiddagen torsdag.

Her er OBS-varselet for Trøndelag og Møre og Romsdal:

Torsdag formiddag ventes vannstand på 60-75 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no.

Verst på Vestlandet

På Vestlandet vil vannstanden være på sitt høyeste mellom klokken 9.00 og 11.30 torsdag formiddag, og i Bergen ligger det an til å bli vann 23 centimeter over Bryggen, noe som vil si at det blir over 231 centimeter over sjøkartnull.

Beskrivelse av værsituasjonen fra Met.no:

Et lavtrykk 963 hPa ligger i dag, onsdag, øst for Island. Dette lavtrykket går etter hvert sørøstover og er ventet utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag.