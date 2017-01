Fra himmel til helvete – og tilbake igjen

Det er vel på tide å komme ut av skapet, eller rettere sagt ut av, og på med garderoben. Gutta i klassen holdt med Leeds, QPR, Liverpool og Chelsea. En og annen Wolves, Coventry og City supporter fantes også. United. Det var 2. divisjon det.

Lørdag 15. november 1975 skjedde et mirakel som satte uutslettelige spor i en tiåring. Det startet allerede på onsdag samme uke. Fire surt oppsparte kroner forsvant ned i lomma til faren til en kompis. Betaling for tre halvgarderinger og ni sikre på min aller første tippekupong. Vi hadde bunkret med potetgull og 2x0,25 liter cola. Presis klokka 16 flimret svart/hvitt-bildene fra England over skjermen. Derby – West Ham fra Baseball ground. Jeg hadde H på kupongen, kompisen Nikolaj hadde UB. Jeg husker ikke hvem som scoret det første målet, men Trevor Brooking utliknet for Hammers. Da dukket Charlie George opp med sin legendariske frisyre og dunket inn 2–1. Cola, tippekuponger og blyanter fløy veggimellom. Jeg mener gevinsten var knapt 70 kroner for 10 rette takket Charlie George. En liten formue som kunne omsettes i fotballkort og Shoot magazine.

Den mørkeste dagen i mitt supporterliv kom i mai 1984 – 100 år etter at klubben ble stiftet. Archie Gemmill spilte sin siste match i Derby trøya og 3.divisjon var et ugjenkallelig faktum. Vi skulle altså møte Hartlepool, Walsall og Orient til høsten. Men bare et par år senere sto jeg i striregn på Baseball ground sammen med 15.000 andre og sang av full hals da Huddersfield ble sendt heim med 2–0 i sekken på vegen tilbake til 1. divisjon.

Våren 1992 var det slutt. All interesse for engelsk fotball forsvant med Premier League. Riktig var det noen lysglimt fra 1995 til 2001, som da Lars Bohinen kom fra Blackburn og senere da Bjørn Otto Bragstad skiftet klubb, men ikke farger. Ellers har det vært en tilværelse bak nedtrukne gardiner. At Derby i 2008 smadret alle Premier League-rekorder som tidas dårligste toppserielag, tar jeg følgelig bare som et kompliment.

Du kan selge hus og bil, skille deg eller bytte elskerinne, gå uten mat i flere dager. Men du bytter aldri fotballag. Og med Championship på gratiskanal er tippekampsteminga tilbake i stua. Klokka 20.45 i kveld er tv-en min. Bare min. Da står erke- rivalen Leeds på motsatt side og 41 år er som visket ut.

GO RAMS!