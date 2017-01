Iskaldt grøss og hjertevarmende drama

NAMSOS: Den norske regissøren André Øvredal slo gjennom med den norske storfilmen «Trolljegeren» tilbake i 2010. Nå er han endelig klar med sin første spillefilm laget i USA.

«The Autopsy of Jane Doe» er en isende kald grøsser. En ukjent kvinne blir funnet drept i en småby i Virginia. Samtidig begynner fryktelige hendelser å skje med eierne av likhuset som skal utføre obduksjonen.

De finner ut at kvinnen har blitt utsatt for gamle tortur- teknikker fra heksejaktens tid. En forferdelig storm gjør at de ikke kan forlate likhuset, og befinner seg snart i en kamp mot onde krefter.

Hakket triveligere blir det i «En gatekatt ved navn Bob». Filmen er basert på ei sann historie om en uteligger som prøver å komme seg ut av rusavhengighet. En dag møter han en katt som nekter å forlate ham.

Med en sjarmerende følgesvenn blir jobben med å komme på rett kjøl enklere, og de to blir uadskillelige.

I den kommende uka vil også «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant», «Dyrene i Hakke- bakkeskogen», «Lion» og «Assassin’s Creed» gå i Namsos.

På Kolvereid blir det mulighet til å se den populære «Rogue One: A Star Wars Story» søndag.

Bygdekinoen kommer til Flatanger mandag, og da kan publikum få med seg både «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Hundreogettåringen...»