NRKs sommertog med stoppested i Grong

GRONG: Steinkjer, Oppdal, Støren, Hommelvik og Grong er stedene NRKs sommertog stopper i sommer.

Trøndelagsmøtet foregår i Stjørdal torsdag og fredag, det var under sitt innlegg der at Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, avslørte at Grong er et av stoppestedene for NRKs sommersatsing.

I sitt innlegg viste han blant annet til sommerbåten som mange er blitt kjent med, og sa at målet til sommeren blir å vise landet til resten av landet.

– Vi skal til flere steder trøndelagsfylkene for å lage store sommershow.

Se direkte fra Trøndelagsmøtet her!