Du skal ikke røre mye på deg før det blir penger av det, sa mannen som ble dømt i en farskapssak. Av og til får jeg følelsen av at du ikke skal røre mye på deg før du blir tildelt en pris heller. Nå gjenstår bare Spellemann 2016 før alle fjorårets priser er utdelt. Jo da, det er bra med prisdryss, men det begynner å bli nok nå!

I idrettens verden går de fleste prisene til dem som har vunnet mye før. Det er som regel de utøverne som har de beste sponsoravtalene, det beste utstyret, de beste trenerne, massørene og psykologene. Jeg skjønner at det er vanskelig å kåre den beste idrettsutøveren i forhold til tildelte ressurser, men dersom det var mulig, ville nok lista over de nominerte sett helt annerledes ut.

I USA deles det hvert år ut en pris som heter Darwin Awards. Den kårer det mennesket som har bidratt til at intelligensgjennomsnittet i verden har økt det siste året, ved at personen selv har fjernet seg fra listen over levende idioter. Blant de nominerte i 2016 var det amerikanske ekteparet som kjøpte ny sengemadrass. Fysikk-kunnskapene var nok ikke de beste når de mente at det var unødvendig å feste madrassen til takstativet på bilen før hjemreise. Fruen la seg oppå madrassen for å holde den på plass på hjemturen. Veien til bostedet inkluderte noen kilometer på motorveien. De fleste skjønner vel grunnen til at verken madrassen eller fruen kom velberget hjem.

I 2014 ble Darwin Awards delt mellom to kenyanske menn som mente at en selfie med en vill elefant ville gjøre seg godt på sosiale medier. Vel, de havnet altså på nyhetssidene i avisene i stedet, deretter ble det vel to innrykk på annonsesidene.

Det store spenningsmomentet etter at prisen er utdelt, er hva takketalen vil bringe. Vi har sett interessante utslag av at vinneren har roet nervene med ulike dopingmidler fra innerlomma. På idrettsgallaen er det i følge Norges Idrettsforbund ingen dopede prisvinnere, så der er det mest spennende å se om de har med seg drikkeflaska opp på scenen. Uansett hvilke priser det skal takkes for, er det alltid like festlig å se Kongsbergknekken som inntas for å komme nærmest mulig en mikrofon som er en halvmeter for lav.

Vi har hørt både lange og korte, rørende og pinlige takketaler. Vi tipper at vi får den lange varianten når Arnulf Haga skal takke for at han nå er blitt slått til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Bare han skal takke folk i sin nærmeste familie som driver med teater, vil det gå et kvarter. Og i tillegg bør han jo takke både Frode Viken, Åge Aleksandersen og Pe Torsa.

Arnulf må imidlertid se seg slått av kronprinsesse Mette Marit. Hun fikk den høyeste graden av St. Olavs orden for en tid tilbake, nemlig Storkorset. Hun valgte nok den korte takketalen: «Takk, svigerfar!»

I Darwin Awards holdes det av naturlige årsaker ikke takketaler. De fleste prisvinnere setter pris på prisen. I intervjuet etterpå sier de ofte at de setter prisen høyt. Dette står i sterk kontrast til målet om «bare lave priser» og priskrigen som i det siste har fått mer oppmerksomhet i media enn krigen i Syria.

Æ e ........ Ja, hva var Æ? Etter en storstilt reklamekampanje gikk de fleste rundt og lurte på hva Æ var. Vi ante vel at det også hadde noe med priser å gjøre, og at REMA kanskje hadde sviktet sitt eget slagord om at det enkleste ofte er det beste. Etter avsløringen om at æ-en var en «æpp», kan kanskje REMA få førsteprisen i øvelsen tilløp uten hopp.

Vi slipper ikke unna prispresset her i Namdalen heller. Alle kommuner med selvrespekt deler ut en kommunal kulturpris. I de minste kommunene med synkende folketall blir det etter hvert vanskelig å finne levende personer som ikke har fått kommunens kulturpris. Av og til er lista over tidligere prisvinnere nesten identisk med manntallet. Grong kommune har tatt konsekvensen av dette. De bidrar med nytenking. I 2016 ble derfor kulturprisen tildelt Harran samfunnshus. Vi venter med spenning på hvilke andre bygninger som blir nominert i åra som kommer.

Sitter du nå som upriset leser og grubler på hvordan du kan komme deg på en eller annen prisliste, så trøst deg med at du kan være prisverdig, selv om du er prisløs. Husk at på engelsk er du priceless! Til syvende og sist er det vel viktigst å bli satt pris på av dem du er mest glad i.