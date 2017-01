Sesongkort eller Kort sesong?

BANGSUND: – Jeg akter ikke å betale på nytt for noe jeg allerede har betalt for, sier hare- jeger Johnny Rønning som bor på Bangsund.

Utbruddet kommer som følge av det han mener er smålighet fra Statskog når det gjelder jakt på deres eiendommer i Bangdalen. Rønning stiller spørsmål ved Statskogs definisjon av jaktsesong og hva jegerne må betale for. I høst har han jaktet hare i Bangdalen. Og kun det.

– Jeg jakter ikke fugl eller annet småvilt og har ikke behov for å løse jaktkort for andre arter, sier han.

Kort følger ikke jakttid

Tidspunktene for småviltjakta på høsten sammenfaller i all hovedsak med fuglejakta.

På de aktuelle eiendommene i Bangdalen var det ifølge ham begrensninger og færre tilgjengelige jaktkort de fem første dagene av jakta både i 2015 og 2016.

For å slippe å vente i fem døgn på å løse det vanlige småviltkortet, tok Rønning i 2015 kontakt med Statskog. Han mente at harejegere som ikke skyter fugl, burde få løse egne kort, uavhengig av press på fuglejakta ved jaktstart.

– Det var for å få mulighet til å jakte når jakta åpnet og ikke måtte vente på grunn av begrensninga på antall jegere som ville jakte fugl, sier Rønning

Statskog så problemet og innførte et eget harekort umiddelbart. Kortet ble videreført også i fjor høst. Så langt var alt vel.

– Hva er da problemet, dere har fått et eget kort utenom småviltkortet og kan jakte fra første dag i sesongen?

– Denne sesongen utløp kortet allerede 23.12. 2016, altså drøye to måneder for sesongen/jakttida på hare er over, selv om det på kvitteringa mi står at jeg har sesongkort, sier han.

Prinsipp

Prisen for det særskilte harekortet som gjelder tre områder i Namdalen, er 1.400 kroner og på nettportalen Inatur.no står det sesongkort. Men det er ikke lenger mulig å kjøpe kortet da sesongen er utløpt ifølge portalen.

– Jeg har kjøpt sesongkort for harejakt, og da forventer jeg at det gjelder for hele sesongen, som går ut februar. forklarer Rønning.

Vil du jakte hare på de aktuelle eiendommene i januar og februar, må du nemlig løse et nytt kort – et vinterjaktkort – som i praksis gjelder for hare, siden det ikke er rypejakt i Bangdalen denne vinteren.

Det er heller ikke slik at harejakta er en viktig inntektskilde for Statskog. I 2016 utgjorde det 7.000 kroner. Ifølge nettportalen er det fem jegere – av ti tilgjengelige kort – som har løst sesongkort for harejakt.

– Det er meg, to kompiser av meg som bor i Hommelvik og to andre kompiser som bor lengre sør i landet. Og det er lite sannsynlig at de har tenkt seg hit på vinterjakt, sier han.

Rønning tror Statskog klarer seg helt fint uten å kreve en drøy tusenlapp ekstra fra ham for to måneders jakt.

– Dette handler om et prinsipp omkring sesongkort og om prising av jaktretter på statens grunn. 1.150 kroner ekstra for to måneder vinterjakt er for drøyt, mener Rønning.

Setter ned prisen

– Vi har hatt en god dialog med Rønning, og er til en viss grad enig at jakt begrenset til en småviltart skal prises lavere en generell småviltjakt, og derfor er harekortet noe billigere enn småviltkortet, sier Eva Kristin Grøndal i Statskog.

Det Statskog ikke uten videre er enige i, er Rønnings definisjon av jaktsesong.

– Det er opp til hver grunneier å gi tilgang til jakt innenfor de fastsatte jakttidene på ulike arter. Slik at når vi selger et femdagerskort i begynnelsen av småviltjakta når det er press på fuglejakt, så er det et sesongkort som gjelder i fem døgn, sier Grøndal.

Hun legger til at harekortet også er et slikt sesongkort som gjelder i perioden 10.9. til 23.12, altså samme tidsrom som det ordinære småviltkortet, hvor sesongavslutninga er sammenfallende med avslutning av rypejakta på de aktuelle eiendommene.

– Og da gjenstår det i praksis bare hare og smårovvilt å jakte på etter nyttår?

– Riktig, og siden det ikke er noe press på harejakta, ser vi at vinterjaktkortet kanskje har vært priset noe høyt, sier Grøndal.

Onsdag satte Statskog ned prisen på vinterjaktkortet til 550 kroner for resten av jakt- tida ut februar. Eventuelt kan jegere løse døgnkort til 110 kroner per døgn; nedsatt fra 170 kroner per døgn.