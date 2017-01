Sier ja til oppussing på Seniorhuset

NAMSOS: Det er beregnet at ei oppussing av fasadene på Seniorhuset i Namsos vil koste 27 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at politikerne sier ja til prosjektet og at husleia økes med 886 kroner per måned som en del av finansieringa. Byggets fasade skal kles med glass- og aluminiumsplater, bygget skal etterisoleres og det skal skiftes vinduer.

I tillegg skal balkongene inndekkes i glass for å skape lune uterom. Seniorhuset består av 44 utleieleiligheter på 55 kvadratmeter hver.