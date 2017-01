Skapte ei god jul for mange

VEMUNDVIK: Flere har tipset NA om de to ildsjelene fortjener Ukas blomst. «De hev seg rundt og gledet mange med ei trivelig samling på julaften», lyder en av meldingene.

Dette var første gangen de to arrangerte åpen julefeiring, og på forhånd var de spente på om det var et behov for tiltaket. Den formidable oppslutninga viste seg at det var det. Opplevelsen har gjort et sterkt inntrykk på hovedpersonene, og de er glade for å motta Ukas blomst.

– Dette var kjempetrivelig. Det har vært en helt utrolig opplevelse, og vi har fått så mye positiv repsons at vi er helt overveldet, sier Anita Volden.

Over 20 mennesker tok turen til Kirkestua i Vemundvik på julaften, og flere av dem kom langvegsfra.

– Det kom folk helt fra Skage, og intensjonen var også at julefeiringa skulle være åpen for alle. Det viste seg at behovet for et arrangement som dette var stort for hele distriktet.

Ikke bare ble det stort oppmøte, men næringslivet og privatpersoner stilte opp med mat, gaver og annen støtte. Til sammen har et tjuetall bedrifter og enkeltpersoner gitt sitt bidrag.

– Det har vært overveldende å se hvor mange som har tatt kontakt for å vise sin støtte. Alle gavene var med på å gjøre kvelden helt spesiell.

Målet er nå at julefeiringa i Kirkestua skal bli en årlig tradisjon.

– Jeg og Svein skal fortsette så lenge helsa holder, og vi har allerede fått tilbud fra enda flere hjelpere. Det tar også litt tid før at alle som vil være med tør å ta turen. Derfor er det viktig at vi fortsetter sånn at tilbudet blir enda bedre kjent, sier Volden.

– Dette var bare positivt, og selv om vi ikke var hjemme før sent på kvelden og ble veldig slitne, var det utrolig givende.