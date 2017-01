Torsvik rocker Norge gjennom Dab-revolusjon

OSLO: Nordland har allerede gjort det. 8. februar begynner også slokkinga av FM-nettet i Trøndelag, og Dab+ blir den gjeldene teknologien for å høre radio. Programleder i Radio Rock, Torkil Torsvik, skjønner at mange synes det er stress med et slikt teknologiskifte – men ber folk legge merke til hvor mye mer de nå får å velge i.

– Radio Rock er bare en av en lang rekke nye kanaler som nå blir tilgjengelig over hele Norge som ledd av radiorevolusjonen, sier Kolvereid-mannen.

Torsvik får i disse dager eget program på hverdager på Radio Rock, en av de mange nye kanalene som det nå blir plass til i eteren i forbindelse med at FM-nettet slokkes.

Vokalisten i Nullskattesnylterne har tidligere jobbet for Kanal24, NRK og Radio Norge.

– Men nå kommer jeg virkelig hjem rent musikalsk. 90 prosent av musikken er selve soundtracket til min pubertet, sier 38-åringen.