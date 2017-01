Treet som forsvant

Årsakene til dette er ikke kjent, men på slutten av 1700-tallet startet man utplanting av sibirsk og europeisk lerk flere steder i landet.

Harpiks

Og treslaget trives godt i norsk jord, setter frø, og sprer seg både sør og nord i landet. I dag regner vi med at lerk dekker et område på omtrent 30 tusen dekar, både som skogsbestander og enkelttrær i parker og hager.

Det er de ekstremt gode egenskapene mot vann og råte som gjør at lerk lenge har vært et etterspurt treslag. Sibirsk lerk regnes som et av de aller beste materialer i maritime miljøer.

Med et høyt innhold av harpiks, er det svært motstandsdyktig mot fukt og vann. Når treverk dominerte skipsindustrien, ble lerk brukt til blant annet dekksplanker og skipsmaster. I moloer og påler til kaianlegg var lerk førstevalget. Storbyer som Sankt Petersburg og Venezia holdes ennå for det meste oppe av påler fra sibirsk lerk. Slik har de stått i hundrevis av år.

Miljøvennlig

Selv om jernbanesviller av lerk ikke ble noen suksess i Norge, hviler ennå mange europeiske toglinjer på dette motstandsdyktige treslaget.

Etter forbud mot arsenikk og andre miljøgifter som tilsetting i utvendige materialer, er lerk blitt et svært etterspurt treverk.

Til utvendig kledning, tak, terrassebord og konstruksjoner trenger de ingen behandling, og får en grå, gammel patina etter ei stund. Gylden farge og fine årringer gjør lerk også til et dekorativt innendørs panel, men det er sprøtt og kan fort sprekke hvis det spikres.

Lerk er ikke et vintergrønt tre som gran og furu. Om høsten får nålene en vakker gulfarge, og detter etter hvert av greinene. Planter du et lerketre, vil du oppdage at det vokser fort de første årene. Men i Sibir regner man ikke med at treet er hogstmodent før etter 250 år.

Drivtømmer

Halvparten av arealet i de store taigaområdene i Russland består av lerk, og man regner at det står 25 milliarder kubikkmeter på rot. Lerk er en stor eksportartikkel der borte, men russerne er nøye med å plante nye trær.

Mye av det drivtømmeret som har funnet vegen til strender i Norge og på Svalbard, er lerk fra de store elvene i Sibir. I mangel av annen skog, er mangt et hus og fangsthytte satt opp av drivtømmer fra øst.