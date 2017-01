– Skal ha tatt død kanin ut av kjeften

Rett før klokken 10.00 fikk politiet melding om at hunder hadde vært inn i et fjøs og angrepet to sauer.

Klokken 11.45 fikk de en ny melding om at to polarhunder skal ha drept to kaniner. Operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt, Jan Tore Tyltnes, forteller at en mann skal ha plukket en kanin ut av kjeften på en av hundene.

– Hundene er tatt i forvaring etter at det er funnet to døde sauer og to døde kaniner på en annen adresse, skrev politiet på Twitter i går.

Politiet skal har vært i kontakt med eiere av tre polarhunder, som skal ha vært borte siden onsdag kveld. De har også vært i fjøset hvor de to sauene ble funnet drept.

Saueeiren har begjært hundene avlivet, noe politiet må vurdere videre.

– Det er opprettet straffesak og saken vil etterforskes videre, forteller Tyltnes.

