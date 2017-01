Med bagasjen full av erfaring

RØRVIK: Etter å ha vært flere år borte fra sporten, har Hanne Lill Sørø begynt å trene karate igjen. Og hun ble svært godt mottatt i hennes nye klubb.

– Jeg ringte og spurte om jeg kunne komme innom. Det er sju-åtte år siden jeg tok pause fra karaten, og jeg følte meg ute av gamet, sier Sørø.

Som en fotballproff...

Hun bodde fortsatt i Bergen da hun ringte Torkil Sinkaberg Johnsen, leder i karateklubben på Rørvik.

– Vi var overlykkelige for å få noen hit med kamperfaring. Det er vanskelig å forklare hva dette betyr for oss, men det er som om en stor fotballproff skulle komme til Rørvik.

Han forteller at Sørø har vært med på å heve nivået på klubben som ble bygd opp av folk som ikke kunne så mye før de startet i 2011. Før jul telte de 41 medlemmer i klubben.

– Jeg synes det er kult å få være med i idrettslaget og få lov til å være instruktør. Det gir meg en ny giv, sier Sørø.

I Rørvik savnet de folk som har konkurrert i karate tidligere. Og konkurrert har Hanne Lill virkelig gjort. For å forstå hvor betydningsfull 43-åringen er for klubben, må vi gå flere år tilbake i tid.

Mange opplevelser

Interessen for karate startet i 15-årsalderen. Da bodde Sørø i Bergen, og fra første trening var hun hekta.

– Det startet med at jeg ønsket å lære selvforsvar for å dra ut i verden og reise alene.

Det viste seg å bli mye mer.

– Å trene karate og kampsport er både mentalt, fysisk og sosialt. Det er veldig disiplinert trening, samtidig som det er hardt fysisk.

Som 19-åring dro hun til USA og trente karate målrettet mot konkurranse, med trening nesten hver dag i det året hun tilbrakte der. I 1997 gikk hun sitt første NM i allround fighting, og videre konkurrerte hun mye innenfor stilarten Nanbudo.

Her har hun har oppnådd topplasseringer i både NM, EM og VM.

Senere flyttet hun til Tyskland hvor hun konsentrerte seg mer om sportskarate-allround fighting, og der møtte hun hardere krav enn tidligere.

– Det var seriøs og beinhard trening, som gjorde at jeg klarte å heve meg noen hakk. Det var hardt og gøy samtidig.

Sørø konkurrerte både for klubben til Samad Azadi, Karate Academy, og for kretslaget til bundesstaten Hamburg. Hun deltok i mange av Worldcup-stevnene og andre internasjonale karatecuper og mesterskap rundt om i Europa, ofte med god uttelling og medalje med heim i bagasjen.

Vil inspirere andre

Karateklubben i Rørvik har planer om en utenlandstur i vinter. Turen går til Tyskland, og til klubben Sørø har trent med i flere år. Hun lyser opp på spørsmål om hun gleder seg til å komme tilbake. Hun har mange venner der, og er opptatt av at idretten knytter bånd på tvers av landegrensene.

– Jeg synes det er viktig at folk skjønner at dette er en sport for alle. Det kan bli en livsstil og en tenkemåte som påvirker mange deler av livet. Det har det gjort for meg, og nå ønsker jeg å gi inspirasjon og motivasjon videre. Det blir mange tap og mye bank, men det er det som gjør deg god.

Hanne Lill har tilbrakt to måneder i et kloster i fjellene i Kina hvor hun trente shaolin kung fu med munker, og hun har bodd åtte måneder i Nord-Thailand og trent muay thai.

Hun forteller om turene med den største selvfølgelighet. Hvorfor skulle hun ikke reise alene, til et kloster i Kina, for å trene med munker?

– På grunn av kampsporten tør jeg å gjøre sånt. Jeg har lært å unngå bråk og passe på meg selv, så det har blitt en del turer etter hvert, sier hun.

– Samtidig trengte jeg å få litt bakkekontakt etter mye jobbing og konkurrering i Tyskland.

Dog ikke bokstavelig talt. På utenlandsoppholdene var fjellklatring den nest største interessen. Sørø har vært i Himalaya tre ganger, og hun har vært til topps på Kilimanjaro.

– Det er ikke toppen som er målet, det er turen. Jeg er nok litt avhengig av å ha sånne opplevelser, sier hun og smiler.

– Drar deg tilbake

Den verdensvante dama er heller ikke ukjent i Ytre Namdal. Hun hadde besteforeldre på Garstad, og hennes far er også kommet tilbake til regionen.

– Det er lett å tenke at du er så voksen at du kan la være å starte opp igjen, men så er det noe med kampsporten som drar deg tilbake, sier hun.

– Det er så utrolig mye flott i konseptet karate, du blir egentlig aldri utlært, og det er nok derfor mange fortsetter så lenge.

Nå er håpet hennes å få flere til å tørre og utfordre grensene.

– Jeg har lyst til at flere skal skjønne at det går an. Du tror kanskje at du ikke duger, men du gjør jo det, på din måte. På grunn av denne sporten har jeg turt å reise ut i verden, og jeg har fått sjansen til å konkurrere internasjonalt. Nå vil jeg være med på å skape tillit og et godt miljø her på Rørvik.