GRONG: Trondheims-Ørn med trener Thomas Dahle i spissen er denne helga på sesong kick-off i Grong.

Med teambuilding i fokus var snøcross i alpinbakken på Bjørgan en av helgas aktiviteter.

For mange var dette helt nytt, mens det for andre var «peace of cake», deriblant Elen Sagmo Melhus.

– Betyr mye

Ørn-jenta fra Harran kom på andreplass blant Ørn-jentene, mens hun vant mot Arnstein Seem, i en duell som arrangert av Ørn-trener Thomas Dahle som for øvrig var speaker for dagen.

Sagmo Melhus likte seg i skibakken og synes det var stas å vise fram heimplassen til lagvenninnene.

– Slike samlinger betyr mye for miljøet i laget. Det er veldig moro og jeg viser stolt fram heimplassen min, sa hun.

Med god stemning, latter og moro samt flott skiføre ble dette en fin dag i bakken for Ørn-jentene under deres sesong kick-off.