Vold i Namsos sentrum

Rundt klokken 03.00 i natt, fikk politiet melding om at en person skal ha blitt slått ned i Kapteinsgata i Namsos.

– Politiet var på stedet, men det var flere der og ikke lett å få oversikt om hva som skal ha skjedd, forklarer operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg.

Det skal ha vært tre personer involvert i hendelsen, og da de ikke klarte å bli enige om hvem som var mistenkt og fornærmede, fikk alle tre pålegg om å dra hjem hver til sitt, forklarer Reinsborg.

Ellers har det vært en veldig stille natt i Namdalen.

Været:

Over hele Namdalen blir det minusgrader og noe snø, melder Yr.no. I Lierne blir det kaldest med syv minusgrader på morgenkvisten.

Gladmelding for skiglade namdalinger: Både Grong skisenter, Børgefjellsenteret og Lierne skisenter melder om enestående forhold i bakkene i løpet av helgen.

Nyheter:

D.D.E fyller 25 år: Her kan du lese om de største øyeblikkene og da bandet nesten gikk i oppløsning. Både Eskil Brøndbo og Eivind Berre husker sin første konsert med D.D.E på After Eight godt.

– Vi var fulle av selvtillit og skulle vise alle hvem som var det beste bandet i byen, en gang for alle, sier Brøndbo om debuten.

Stian Saugestad møter frykten: I helga skal Saugestad kjøre i den sagnomsuste alpinbakken i Kitzbühel, og unggutten er spent.

– Man vet jo at det er noen som ødelegger karrieren sin hvert år i denne løypa. Da får man jo litt frykt. For meg har det alltid vært et mål å få kjøre denne løypa, og nå får jeg sjansen., sier han.