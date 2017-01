Drømmeforhold

HØYLANDET: På bildet forserer Are Fossheim fra Spillum en av bakkene på Høylandet. Are og de andre deltakerne kunne lørdag boltre seg i ekte snø både som underlag og i de snøtunge kulissene. Han var en 68 løpere som deltok i karusellrennet som var flyttet fra Foldereid på grunn av nettopp snømangel.

Prikkfritt hos «naboen»

Værgudene har ikke vært like raus med snøen overalt i Namdalen. I de ytre strøk har det til dels vært mangelvare.

Derfor hadde arrangørene av Foldereid-rennet, som var det andre i årets NA-karusell, bare to valg: Enten avlyse eller flytte til et annet sted. Da var det godt å ha en snørik nabokommune som stillte sine skiløyper til disposisjon. Og arrangørstaben fra Foldereid leverte et prikkfritt arrangement på «fremmed» grunn i vinterlige omgivelser.

Les også: Her kan du lese resultatene fra Foldereidrennet 68 deltakere stilte til start i Foldereidrennet, som ble arrangert under glimrende og vinterlige forhold på Høylandet lørdag.

I det første rennet i NA-karusellen på Spillum forrige helg var det hele 130 deltakere. Dessverre var det antallet nesten halvert i lørdagens renn. Mye av det skyldes nok at det var KM i skiskyting på Bjørgan. Det er er mange som driver med begge idretter, spesielt utøvere fra Snåsa og Grong, og det gjorde utvilsomt sitt til at deltakelsen ble lavere enn forventet på Høylandet.

Få jenter

Torsdag var det jentesamling i langrenn på Bjørgan. Resultatlista fra Foldereidrennet viser betydninga av økt fokus på jentene. For bare 15 av de 68 deltakerne var hunkjønn.

I de eldste klassene var det mager deltakelse, noe som skyldes at juniorene var opptatt av norgescup. I langløypa for menn var Jann Inge Rosenvinge raskest, et halvt minutt foran Jan Olav Smalås. Berit Kjøglum varraskest av damene, 32 sekunder foran Kristin Riseth.