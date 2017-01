Vanskelig hotellgjest i Grong og sterk kuling på Rørvik

Klokken 02.46 i natt fikk politiet melding om en vanskelig gjest på Grong Hotell.

Politiet kom til stedet og mannen i 30-årene ble kjørt hjem.

En time tidligere fikk politiet melding om en som hadde kjørt utfor veien på Skage. Mannen hadde behov for bilberging.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Rune Sagen, forteller at de første helgene etter jul ofte er veldig rolig.

– Det er veldig bra. Det er egentlig slik det burde vært hver helg. Da har jo folk det bra med hverandre, sier han.

Nyheter:

På Namdalsavisa nettsider kan du lese om følgende:

Grong sparebank åpnet nye lokaler: Banken kunne by på hip-hop, turn og asiatiske smaker da de åpnet nye lokaler for tredje gang på få år. Bankssjef, Jon Håvard Solum, synes det går litt fort i svingene.

Rørvik vant lokaloppgjøret: Heimelaget Kolvereid måtte innse at de var et par hakk for små da de møtte naboene fra Rørvik i går. Rørviks spillende trener, Anders Morken, synes de hadde fin flyt og styrte kampen.

I Trønder-Avisa kan du lese om Trondheims-kvinnen som døde i en snøscooter-ulykke etter å ha kollidert med et tre. Ulykken skjedde rett nord for Storlien, opplyser svensk politi.

Været:

I Namdalen vil det stort sett bli oppholdsvær og litt snø, melder Yr.no. På Rørvik vil det derimot bli sterk kuling.

– Fra sent lørdag kveld vestlig sterk kuling, sent søndag formiddag minkende, skriver de i Obs-varselet.

Meteorologen skriver følgende om været i Trøndelag i sitt tekstvarsel:

– Nordvest opp i liten kuling, på kysten stiv kuling, først på søndag kan hende sterk kuling i nord. Snøbyger. Søndag kveld nordvest frisk bris. Enkelte snøbyger.