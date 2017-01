«Levva livet» fortsetter med fulle hus

VERDAL: – Vi er helt utmattet begge to, sukker Frode Viken og Bosse Iversen kort tid etter at teppet gikk ned i aulaen på Verdal videregående skole søndag kveld.

– Jeg er veldig glad og veldig imponert over hele greia. Her er det bare topp prestasjoner over hele linja. Presisjonen er hundre prosent på alle plan. Jeg har ingen ting å sette fingeren på. Og dette med å lage historien på en slik måte er jo bare helt fantastisk, sier Viken med undring i blikket. Han har problemer med å skjønne hvor Haga tar det hele fra. Bosse Iversen nikker og er enig med sin kollega.

– Dette var en stor opplevelse.

Regissør Arnulf Haga er bare et stort glis etter den tiende oppføringen av rockemusicalen «Levva Livet» søndag kveld. Vi får en kort prat med Haga sammen med de to musikerne fra DDE.

– Dette er som et eventyr. Folk som nå vil se dette, må skynde seg å kjøpe billetter. Det kommer veldig mange utenfra som vil se forestillinga. For noen dager siden var det en gjeng fra Vikna her. Det er helt utrolig at dette har slått så bra an, sier en oppglødd regissør som for øvrig nylig er utnevnt til Ridder av 1.klasse. Haga skryter også av skuespillerne.

– Både de tre proffene (Jens Petter Olsen, Lavrans Haga og Helga Haga) og amatørene gjør en utmerket jobb, understreker Haga.

Frode Haugmark er salgs- og markedsansvarlig i Verdal teaterlag. Han er kjempefornøyd så langt.

– Det hele har gått over all forventning. Dette er bare fantastisk.