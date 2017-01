Nattas hendelser i Namdalen

Operasjonsleder Jørgen Grønli i Trøndelag politidistrikt kan meddele at det har vært en stille natt til mandag i Namdalen, og forteller at loggen er tom.

Ifølge Statens vegvesens nettsider er ingenting som hindrer flyt i trafikken i Namdalen, da de ikke har noen nye trafikkmeldinger.

Nyheter

I dagens NA kan du lese om Caroline Husvik Lysberg fra Namsos som for tre år siden lå klinisk død under vann i 55 minutter. Nå følger hun Håndball-VM i Frankrike fra tribuneplass.

Ny klasseinndeling innne skyttersporten: Nå er mor og sønn konkurrenter... Nyopprettede klasser i skyttersporten gjør at Henrik Uhlen Stokkan og mamma Lena Merete Uhlen nå kan kjempe mot hverandre på standplass.

Du kan også lese at Navs markedskontakter i Nord-Trøndelag kan vise til gode resultater, og at Leka-ordføreren nekter å gi opp lensmannskontoret. Nå ber han om møte med politidirektøren.

Offisiell åpning av nye lokaler til Grong Sparebank og Boli Eiendomsmegling Hip-hop, turn og asiatiske smaker da banken åpnet nye lokaler Namsosavdelinga til banken som vokser fortest i Norge, har på få år skiftet beite tre ganger. Til og med banksjefen synes at det nesten går vel fort i svingene.

I dagens utgave av Trønder-Avisa kan du lese at toppene i det politiske Trøndelag legger press på staten for å sikre elektrifisering av jernbanen. Du kan også lese at Høyre vil slanke nyfylket Trøndelag og mener den nye fylkeskommunen ikke kutter nok i administrasjon.

Minst 35 personer har mistet livet etter at et tyrkisk transportfly styrtet inn i flere hus i Kirgisistan mandag morgen. Det melder VG.

Ti blå i innlandet

Yr har sendt ut kulingvarsel for Namdalskysten, og temperaturen i Namdalen vil fortsette å ligge på minussiden.

Kaldest vil det bli i indre deler med temperaturer ned mot minus ti. I midtre og ytre strøk vil det bli en god del mildere og temperaturene vil variere fra null til minus tre grader.

Hele Namdalen vil få en fin dag med oppholdsvær og sol de fleste steder, melder Yr.no.