Roger tildeles kulturprisen i Vikna

VIKNA: Han beskrives som en forteller og guide fra øverste fyrtårn med hensyn til kunnskap og fortelleriver når det gjelder lokalhistorie i Vikna.

– Roger vet noe om alle øyene i hele kommunen. Han har en fantastisk kunnskap, har Nina G. Sæternes tidligere uttalt om lokalpatrioten.

Det var i sitt møte før jul at formannskapet vedtok at den høyhengende kommunale hederen skulle gå til Walaunet.

I begrunnelsen for tildelinga heter det: «Roger Walaunet tildeles kulturprisen for 2016 for hans sterke historiefaglige bakgrunn, som sammen med hans lokalpatriotiske tilnærming og ikke minst hans fortellerevne, gjør han til en enestående formidler av kommunens kultur og historie.»