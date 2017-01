Namsos lufthavn får nytt utstyr for skanning

NAMSOS: I 2015 tok Avinor i bruk en ny del av EU-regelverket omkring sikkerhet ved flyplassene som går på skanning av bagasje etter partikler og væske.

Innføringa har vært har vært trinnvis, og nå har turen kommet til en rekke mindre flyplasser, deriblant Namsos.

I praksis betyr det at det vil bli hyppigere kontroller med en såkalt partikkeldetektor, som brukes for å søke etter partikler som indikerer om det finnes spor av sprengstoffliknende stoffer. En andel av håndbagasjen og en andel av passasjerene blir undersøkt ved hjelp av detektorene, basert på et tilfeldig utvalg.

I Namsos har de også tatt i bruk en væskeskanner i sikkerhetskontrollen.

Siden 2006 har det kun vært tillatt å ha med flasker som ikke rommer mer enn 100 ml, eller totalt en liter væske gjennom sikkerhetskontrollen. Væskeskanneren er basert på røntgenteknologi, og analyserer innholdet. Tettheten på væsken måles, og ulike typer væsker identifiseres.