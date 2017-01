NAMSOS: Politi og brannmannskap har rykket ut til en privat adresse i Namsos sentrum etter at det ble meldt om en pipebrann kl 21.10.

Politiet melder på Twitter at alle personer skal være ute av huset.

Kl 21.30 melder politiet at det ser ut som om brannen er begrenset til pipa og at det ikke er fare for skader på boligen.

Brannvesenet driver nå slokking.