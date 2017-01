Rådmann sier nei til oppdrett

FLATANGER: Turistnæringa langs kysten i Flatanger har uttrykt stor skepsis til Marine Harvest sine planer om å etablere oppdrettsanlegg på blant annet Grunnan utafor Hasvåg. Dette området er en populær fiskeplass, og Birgit Fossvik er en av mange som mener at et oppdrettsanlegg her vil slå beina under drifta av fisketurismen. Hun har tidligere uttalt at dette er kjerneområdet for hennes virksomhet – Hasvåg fritid – og at en stor del av hennes tyske kunder kommer for å fiske akkurat der.

– Hvis de får etablere et oppdrettsanlegg, må jeg nok se meg etter andre bein å stå på, sa hun til NA da vi skrev om saken sist.

19. januar skal saken opp i hovedutvalget for næring, miljø og teknisk i Flatanger. Det er fylkeskommunen som skal sluttbehandle søknaden fra Marine Harvest etter innhenting av høringer fra flere instanser, blant annet fra kommunen.

Kritisk rådmann

Rådmann Rune Strøm foreslår at Flatanger kommune konstaterer at omsøkte lokaliteter på Grunnan og Skreiungan ligger i et område med vesentlig fiskeri, friluftsliv- og næringsinteresser knyttet til tradisjonelt fiske og reiselivsnæring i kommunen. Lokaliteten vil trolig også komme i konflikt med kilenotfiske. Ut fra dette foreslår Strøm at omsøkte lokaliteter på nåværende tidspunkt ikke godkjennes.

Mange motstandere

Ei rekke reiselivsaktører har innvendinger i saken og alle mener det absolutt ikke burde etableres oppdrettsanlegg i disse områdene.

Rådmannen mener at det må være ei forutsetning at tiltak og inngrep ikke må komme i konflikt med fiskerinteressene eller forringe områdenes kvaliteter som fiskeområder. Hensynet til fiskerinæringa bør generelt tilleggs vekt i konflikttilfeller. Det lokale fiskerlaget har påpekt at de nye lokalitetene vil komme i konflikt med både tradisjonelt fiske, turistfiske og kilenotfiske. Dette er forsterket i alle innkomne merknader, både fra turistnæringa som driver aktiv havfisketurisme og rettighetshavere for kilenotfiske.