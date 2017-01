NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan mener at det ikke er behov for å arbeide med utvikling av nye traseer for snøskuterkjøring. Det begrunnes med at det i tida som kommer skal være fokus på drift og vedlikehold av det vedtatte løypenettet.

Tilknytning til løypenettet i Grong langs Grøndalen kan vurderes dersom Grong og Røyrvik vedtar nødvendige tilslutningstraseer.