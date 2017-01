Ja til tråkkemaskin

OVERHALLA: Rådmannen anbefaler formannskapet og kommunestyret å si ja til at Overhalla kommune bevilger et tilskudd på 200.000 kroner til Overhalla IL i forbindelse med at idrettslaget har kjøpt ei ny brukt tråkkemaskin.

Maskina koster 900.000 kroner og finansieres ved 300.000 kroner i spillemidler, 400.000 kroner i egenkapital og 200.000 kroner i kommunalt tilskudd.

Den vil bli benyttet på Leddmyra skistadion og i løypetraseen mellom Leddmyra og Svarlia.