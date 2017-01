Jubler ikke ennå

ØYSLETTA: – Det er hyggelig at kommunen setter skoleporten på gløtt for å imøtekomme søknaden vår, sier styreleder Hilde van Hooft i Overhalla Montessoriskole SA, etter at rådmannen i Overhalla har innstilt på å selge Øysletta skole.

Samtidig er hun ikke like begeistret for at det legges ei forutsetning for et eventuelt salg.

– Vi synes ikke det er riktig at det settes som forutsetning for et salg at grendelaget må overta grendehuset for at vi skal få kjøpe skolen. Jeg håper at politikerne ser at det kan by på utfordringer, sier hun.

Styrelederen ønsker ikke å kommentere om 500.000 kroner er en akseptabel pris.

– Jeg er mest spent på hva formannskapets innstiller til kommunestyret, sier hun.