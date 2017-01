Leter etter ny oppdrettslokalitet ved Leka

LEKA: – Formannskapet avslo søknaden om en ny oppdrettslokalitet ved Kleppan like ved Horta. Avslaget kom som et resultat av usikkerhet om vi i det hele tatt kunne tillate oppdrett i området, og innsigelser fra fiskeriene som tilsier at dette er en viktig fiskeplass og et gyteområde, sier ordfører Per Helge Johansen.Men han vil gjerne ha flere oppdrettsaktører til Leka.

– Dette kan bety viktige areidsplasser, og vi skal nå ha en grundig gjennomgang av saken i administrasjonen. Blant annet ser vi på om det kan være ei løsning for Bjørøya AS å flytte lokaliteten til Skarvflesa. Det er et område like ved som fiskerne ikke har innsigelser mot, sier Johansen.

Saken skal så opp i kommunestyret for ny behandling.

– Vi jobber aktivt for å finne ei god løsning som både bedriften som har søkt om konsesjon og politikerne i Leka kan leve med, sier han,