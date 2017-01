Bjørge blir festivalsjef for Norwegian Wood

NAMSOS: Bransjeveteran Svein Bjørge, som er sjef for både Steinkjerfestivalen og Tons of Rock i Halden har sagt ja til å styre sin tredje musikkfestival.

Bjørge tar over som general for Norwegian Wood etter Jørgen Roll, som også er direktør for Oslo Konserthus.

Grunnet gjeld og skral økonomi har det lenge sett mørkt ut for framtida til festivalen, som arrangeres i Frognerbadet i Oslo og har plass til 9.000 publikummere.

– Jeg har brukt tid på å lese regnskap og budsjett, og uten å kritisere de som har drevet før er jeg overbevist om at det går an å drive festivalen billigere, sier Bjørge til Adresseavisen.

Han starter nå jobbet med å booke artister fram mot tredagersfestivalen i midten av juni.