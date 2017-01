Godt publikumsår for fylkesteateret

STIKLESTAD: Fylkesteateret er i medvind like før innflytting i nytt teaterhus. 2016 var et svært produktivt år, sier teatersjefen.

– 248 ganger har vi gitt publikum mulighet til å la seg bevege av teatrets magi på et stort antall ulike scener, sier Nora Evensen.

Aldri før har teateret satt opp så mange forestillinger. Dette vises også på publikumstallet, som bikket 23.800 før året var omme.

– Vi er både glade og stolte over at vi har klart å bevege så mange med forestillingene våre og ekstra gledelig er det at en av de største suksessene til teatret er den nyskrevne familieforestillinga «Snøhula» som hadde premiere like før jul, sier Evensen.