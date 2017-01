I dag er det ikke bare på kysten det vil blåse friskt

Det er rolige tider for politiet, og heller ikke natt til torsdag har de noe å melde fra om.

– Vi har ingenting å melde om, og det er jo bra, forteller operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.

Uværet på Namdalskysten har ikke tenkt å gi seg riktig ennå. Yr.no har sendt ut nytt kulingvarsel, og det er fare for liten storm på kysten mellom Rørvik og Støtt:

"Natt til torsdag økning til vestlig periodevis liten storm 22. Sent torsdag ettermiddag minking til nordvestlig stiv kuling 15, først i sør, senere liten kuling 12."

Ifølge Fjord1.no skal imidlertid alt av ferger og hurtigbåter gå som normalt i Namdalen.

Også i midtre og indre strøk av Namdalen vil det blåse friskt i dag, og det meldes om liten kuling i Namsos.

I Indre Namdal vil det faktisk blåse enda hardere. Lierne vil få stiv kuling i løpet av dagen. Innlandet vil også få perioder med snøbyger, og temperaturene vil holde seg fra null grader til et par minus.

I dagens NA på papir og nett kan du lese at sjansene for at Randi Havstein (64) og andre i Vika i Namsos vil få en helt annen utsikt har økt. Hun er ikke særlig begeistret over skissene til "Nye Ullvaren".

– Jeg synes ikke det så veldig fint ut. Det ser ut som de har hentet noe fra en eller annen storby. Det blir litt storbyfakter over hele prosjektet, sier Havstein.

Trønder-Avisa skriver at Rema vil bygge nye butikker i Grong, Steinkjer, Verdal, Levanger, Namsos og Meråker.

VG skriver at fiberkabelbrudd førte til problemer med DAB-nettet i store deler av landet.

Landbruksministerens forslag om å fjerne ordninga med tidlig pensjon for gårdbrukere møter motstand. Flere ungdomsorganisasjoner mener muligheten til å få utbetalt pensjon fra 62 år er et viktig verktøy for å rekruttere unge bønder, skriver NRK Trøndelag.