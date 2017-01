Tildelt hedersmedalje for lang og tro tjeneste

LIERNE: Kari Østvik Kveli ble tildelt hedersmedaljen etter å ha vært kommunejordmor i Lierne kommune i over 25 år, mens Hanssen ble hedret for sine 36 år som lærer og rektor i Lierne kommune.

- Skapte trygghet

– Kari har skaffet seg og praktisert videreutdanning som kom kvinner i alle aldre i Lierne til gode. Kari hadde et meget godt samarbeid med legene i kommunen, til beste for både fødende og voksne kvinner. Hun skapte med sine faglige og personlige egenskaper et særdeles trygt og godt tilbud i en kommune med lange avstander til sykehus/fødeavdelinger, sier ordfører Bente Estil som også har mange varme ord om Hanssen.

– Han har vært lærer og rektor i Lierne kommune siden 1980. I hovedsak som lærer ved Stortangen skole, men også som rektor ved Sørli skole. Han skaffet seg også logoped-utdanning som kom både skoleelever og voksne til gode, sier Estil.

Mange verv

- Olav har hatt mange verv både i politikken og i organisasjonslivet. Både som menighetsråds- og fellesrådsmedlem og varamedlem til kommunestyret. Som leder og instruktør i Ungdomsringen i barnelaget i U.L. Gå På, siden midt på 1980-tallet, har han også lært mange av den oppvoksende generasjon i Lierne å danse, sier ordføreren.