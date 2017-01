To vogntog utfor vegen i Namsskogan - ett i Grong

NAMSSKOGAN/GRONG: Et vogntog havnet utfor E6 ved Namsskogan rundt kl. 19 torsdag kveld. Vogntoget som kjørte av vegen i skal være registrert i utlandet. En politiptrulje dro til stedet, like sør for jernbanestasjonen i Namsskogan.

- Vi har ikke fått noen meldinger som tyder på personskader, opplyser politiets operasjonssentral.

Kan være glatt

Klokka 21.25 opplyste politiet at nok et vogntog hadde kjørt utfor vegen i Namsskogan, denne gang sør for sentrum.

- Vogntoget har kjørt utfor vegen, står fast og trenger hjelp til berging, sier politiets operasjonsleder.

Det er ikke meldt om spesielle vanskelige kjøreforhold, men politiet utelukker ikke at det kan være glatt enkelte steder. Sjåføren av vogntoget skal kommet fra hendelsen i god behold.

Oppfordrer om å kjøre etter forholdene

Også i Grong havnet et vogntog utfor vegen torsdag kveld - denne gang ved Fjerdingen i Grong. Heller ikke her skal det være snakk om personskade.

Trafikken skal ellers gå som normalt rundt ulykkesstedene, opplyser politiet - og oppfordrer samtidig om å kjøre etter forholdene.