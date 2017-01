Tysker på glattisen

LIERNE: Den tyske bilprodusenten med sine kraftige motorer og runde former er nok ikke kjent for å være en budsjettsparer for en gjennomsnittlig norsk barnefamilie.

Svingete vinterveger i Lierne er noe helt annet enn strake asfaltflater på Autobahn - derfor var det mange som sperret opp øynene da det plutselig kom rullende flere modeller av den lukseriøse produsenten gjennom Nordli sentrum torsdag.

Bengt Steinar Nordbakk rakk å finne fram fotokameraet i forbifarten og knipset Porsche Panamera og Cayenne i farta, før testkjørerne rattet seg videre mot testbanen i Arvidsjaur i Nord-Sverige.

- Panamera var delvis kamuflert, så det kan tyde på at det er karosseri-forandring på gang, opplyser Nordbakk.