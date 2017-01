- Vi vil møte folk og lære norsk

RØRVIK: Hun har hentet fram litt kjøkkenutstyr som hun viser damene som kommer fra Polen, Syria, Jemen og Eritrea. Hver onsdag samles ei gruppe kvinner på Frivilligsentralen i Rørvik.

En kopp full av lapper med norske ord sendes rundt bordet. Noen av ordene er vanskeligere enn andre, men felles for alle er at de får i gang praten.

Denne uka har sju kvinner tatt turen for å være med på språkgruppe for kvinner.

– Vi har prøvd det før, men det er ei stund siden nå. I det siste har det blitt bosatt ganske mange damer i kommunen, og vi tenkte at vi måtte få til noe igjen, sier Liv Johnsen i flyktningtjenesten i Vikna.

Hun forteller at kvinnene kan være litt stille i norskundervisning, og at det ofte er mennene som prater. I denne språkgruppa er alle velkommen, så lenge du er kvinne.

– Vi har opplevd at det er lettere å snakke sammen når vi er en gjeng damer, smiler hun.

Magdalena Lademan kommer fra Polen, og har bodd på Rørvik i ett år.

– Jeg er her for å få kontakt med flere og fordi jeg vil snakke norsk. Det er viktig for meg å lære språket, sier hun.

Taghred Al Joudy nikker, og sier seg enig. Hun flyttet fra Syria til Rørvik i fjor, og hun vil gjerne bli kjent med folk og lære seg språket.

Alle sammen håper på at det kommer flere innom på onsdagskveldene framover.

– Det krever ingenting annet enn at du må være villig til å ta en prat. Vi har ei hyggelig stund sammen, og det er helt uforpliktende, sier Johnsen.