Vogntog utfor vegen i Namsskogan og Grong

NAMSSKOGAN/GRONG: Et vogntog har havnet utfor E6 ved Namsskogan. Vegtrafikksentralen Midt-Norge opplyste om dette rundt kl. 19 torsdag kveld.

- En politipatrulje er på tur oppover til ulykkestedet, men vi har ikke fått noen meldinger som tyder på personskader, opplyser politiets operasjonssentral.

Kan være glatt

Utforkjøringa skal ha skjedd like sør for jernbanestasjonen i Namsskogan.

Politiet har ikke fått noen meldinger om at det skal være spesielt vanskelige kjøreforhold.

- Likevel kan dette tyde på at det er litt glatt på stedet, sier operasjonsleder.

Trafikken går som normalt

Like etter hendelsen i Namsskogan fikk politiet inn melding om nok en utforkjøring av et vogntog - denne gang ved Fjerdingen i Grong. Heller ikke her skal det være snakk om personskade.

Vogntoget som kjørte av vegen i Namsskogan skal være registrert i utlandet. Trafikken går som normalt rundt begge ulykkesstedene, opplyser politiet.