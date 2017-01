– Bør skje noe snart

RØRVIK: For med to måneder igjen til 1. kvalifiseringsrunde i NM og seriestarten i 4. divisjon sparkes i gang, står Rørvik IL Fotball uten trener og spillertropp.

Februar – siste frist

Det bekymrer rørvikspiller Andreas Skeie som mener at klubben snarlig bør få ting på plass.

– En trener og en spillertropp bør være på plass innen starten av februar slik at vi da kan begynne for fullt med treninger, sier han.

28-åringen mener det blir for dumt å komme bak de andre fra starten av bare på grunn av at ting ikke er på plass.

– Det er litt synd hvis noe ikke skjer snart. Ikke så særlig moro å komme bak de andre allerede før sesongen har startet, innrømmer Skeie.

– Ikke hørt noe

NA har vært i kontakt med flere rørvikspillere, og ingen har hørt noe mer angående trenerjobben i klubben.

– Jeg vet ingenting, svarer Kay Rune Edvardsen på spørsmål om trenerjobben og situasjonen hans foran kommende sesong.

Olav Andre Fausa sier også mye det samme.

– Jeg er usikker på hvordan kommende sesong blir for min del. Lagene det står mellom er Kolvereid, Namsos og Rørvik, sier han og legger til.

– Jeg orker ikke å være med hvis det ikke satses, og det ikke er en solid stamme seniorer.

Fausa sier at han har vært i kontakt med den nye namsostreneren, men håper at det løser seg i Rørvik.

– Jeg håper at ting faller på plass, og at vi får en solid stamme som kan være med å kjempe i toppen av 4. divisjon.

Skal ha alt klart innen kort tid Leder i fotballgruppa i Rørvik IL, Beathe Lothe, sier at et trenerteam vil være på plass innen kort tid.

Positiv til Fornes

Andreas Skeie har ikke hørt noe mer angående trenerjobben enn at Per Ivar Fornes skal være positiv til å fortsette i klubben.

– Det siste jeg har hørt er at han er positiv til å fortsette og at det bare må på plass noen ting først, sier han.

Skeie mener det ble mye rot i forrige sesong da laget hadde tre forskjellige trenere.

– Det er ikke optimalt. Det blir for mange forandringer på kort tid som ikke er bra for laget, sier han.

28-åringen håper dermed på at det er Fornes som leder laget når sesongen sparkes i gang med 1. kvalifiseringsrunde i NM 29. mars.

– Jeg er positiv til Per Ivar Fornes som trener. Jeg har et godt forhold til han, så for min del så håper jeg at han fortsetter.

– Namsos og Kolvereid i en positiv «drive»

Rørvikspilleren innrømmer at han blir bekymret når han ser på naboklubbene Namsos og Kolvereid.

– De er litt inn i en positiv «drive» for tida. Namsos hadde jo et nedrykk, men er i en positiv periode med tanke på at de har fått en ny trener. Kolvereid rykket opp og har en god spillerstall, mens vi har et nedrykk og vet ikke helt hva som skjer. Det er litt bekymringsfullt, sier han.

Til tross for litt usikkerhet har spillerne begynt med treningene.

– Vi trener inne i hallen på søndager og hadde denne uka vår første utetrening, sier Skeie som legger til.

– Vi har et godt guttelag som stiller på treninger, men det er mangel på seniorspillere.