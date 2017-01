– Jeg skal ikke gi meg på bunn

TUNNSJØ: – På veg heim fra Lillehammer vurderte jeg om det lenger var verdt satsinga. Det med tanke på ribbeinsproblemene. Jeg var langt nede da, medgir langrennsløperen fra Tunnsjø.

Tunge tanker

To måneder er gått siden det nevnte rennet på Lillehammer. I OL-løypene var det Skandinavisk Cup. 15 km klassisk fellesstart var øvelsen som i utgangspunktet var perfekt for klassiskspesialisten fra Lierne IL, som alltid har likt lengre distanser.

Hun var optimist ved inngangen til rennet. Det i sterkt kontrast til følelsen hun hadde etter målgang og resultatlista viste 46. plass av 60 startende. Det var imidlertid ikke plasseringa som var verst, men avstanden på vel fem minutter opp til vinneren. Der og da føltes det som en evighet.

– Jeg begynte å tenke på om jeg hadde brukt opp potensialet mitt. Jeg hadde prikket inn fellesstarten som et av høydepunktene i sesongen, og det i løyper der jeg hadde prestert alle tre gangene jeg hadde gått tidligere. Derfor var det en stor nedtur at det gikk som det gikk.

– Samtidig tenkte jeg på om det var verdt å legge ned så mye tid og innsats på trening, siden jeg av og til har så mye smerte og ubehag som følge av problemene med ribbeina, og når resultatene likevel ikke kommer. Jeg skal jo ha kroppen livet ut.

Mye motgang

Det var slett ikke fordi at Grubbmo ikke tålte å bli slått i en enkelt konkurranse at tankene om å legge opp kom. Det var mer følelsen av at det bare buttet imot.

– Helt ærlig så kjenner jeg på at jeg har hatt det tøft de siste par årene. Jeg har fått mange trøkker. Jeg følte jeg var skikkelig på gang etter konkurransene i Bruksvallarna i november, men så har det gått imot igjen, sier hun, som fikk feber etter ei god treningsjul. Det på toppen av et par år med motgang:

2015: Etter et flottt NM og flere gode konkurranser, fikk hun kyssesyka og måtte ta trenings- og konkurransepause.

2016: Hun trente seg til god form igjen, men rett før NM i Tromsø ble det oppdaget at den aktive jenta hadde gått med ti tretthetsbrudd som følge av mye staking. Etter flere svake resultater bestemte hun seg for å legge bort konkurransedrakten og i stedet trene med tanke på en ny sesong.

2017: Det startet lovende i november, men siden har det vært få oppturer. Sist var det feberen som satte en stopper for treninga.

– Nå er jeg imidlertid gira på å konkurrere og forhåpentligvis gå fort igjen, sier hun foran helgas norgescup på Sjusjøen, der det skal gås 10 km begge dager, og begge dager som intervallstart.

– Jeg er usikker på formen, men håper at helga kan gi meg noen gode svar fram mot NM.

Vil ikke gi seg

For Grubbmo har bestemt seg for at hun fortsatt skal prøve.

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal legge opp når jeg er på bunn. Jeg begynte å komme i form i jula før jeg fikk feber, og nå håper jeg at jeg klarer å finne igjen formen, sier hun, tross alt optimistisk.