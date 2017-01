Avlyst på Namdalseid

NAMDALSEID: Mildværet fortsetter å skape problemer for namdalske skiarrangører.

Denne gang er det Namdalseid IL som må kaste kortene, og melder at søndagens NA-karusell i langrenn er utsatt.

«For to dager siden var det perfekte forhold i løypene, men i dag er mye av snøen er borte og stadionområdet minner mer om et svømmebasseng. Værprognosene fram til søndag er såpass dårlige at vi ikke ser noen mulighet til at vi kan gjennomføre arrangementet», melder arrangørene på si heimeside.

Det er uvisst om arrangementet blir flyttet til ny dato.