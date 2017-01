Elgjegere på villsvinjakt

Koszalin/Polen: – Jeg har et håp om å få se en gris. Enda bedre er det om jeg får skutt en, sa Jan Erling Pettersen fra Leka da noen av oss møttes for å trene noen dager før avreise til Polen og drivjakt etter villsvin.

Han var en av 11 namdalinger og fem mann fra Østlandet som sist uke var nordvest i Polen på kombinert villsvin- og hjortejakt. To dager på gode villsvinterreng, og en dag i et veldig bra hjorteterreng.

Nytt for de fleste

– Dette er så langt unna den elgjakta vi driver med ellers som overhodet mulig. Dette går styggfort, sa Tor Ove Meidal fra Kongsmoen da han oppsummerte første dag av jakta.

Av oss namdalingene var det bare en som hadde vært med på dette tidligere, og selv om vi hadde fått gode råd fra Robert Aakvik, kom nok mye som en overraskelse på oss andre. Blant annet farten som dyra delvis kom i, og ikke minst tettheten av vilt.

Vi kjørte gjennom sju til ni drev i løpet av dagen, og i nesten alle ble det sett og skutt vilt.

– Når vi sitter på elgpost, kan det gå flere dager mellom hver gang vi ser vilt, og kanskje uker mellom hver gang vi får skyte. Her var det vilt hele tida, sier Jostein Rolandsen fra Foldereid.

Må jaktes

Han fikk også oppleve nærkontakt med ulv på turen da fire gråbein passerte bare 30 meter fra der han sto.

Villsvin har en fantastisk evne til å formere seg, og bøndene i området får store avlings-skader om bestanden ikke holdes nede.

– Derfor har vi i de lokale jaktklubbene tre til fire egne drivjakter i året i tillegg til at vi jakter hver for oss. Men det er ikke nok til å skyte ut så mye som vi bør, forteller guiden Tomaz som var leid inn av turarrangør LB Jakgtreiser for å hjelpe oss. For polakkene snakker gjerne ikke nevne- verdig mye engelsk.

Klarer ikke jaktklubbene å skyte ut nok, må de betale bøndene for de avlingsskadene som viltet forårsaker.

For å ha penger nok i klubbkassa til å betale avlings- skadene, arrangerer klubbene drivjakt for utlendinger. Slike som oss. Ingen av driverne som var med oss fra de tre forskjellige jaktklubbene, mottar lønn. De gjør det som dugnad for klubben sin.

Sikkerhet

Med så mange drivere og så mange jegere er sikkerhet viktig.

Alle dagene gikk leder for jaktklubben gjennom hvordan vi som jegere skulle oppføre oss før første drev. Ikke skyte mer enn 40 meter inn i drevet, bare stående skyting for å få best mulig skuddvinkel mot bakken og ikke skyte når driverne var i området.

Første dag ble vi hentet før klokka sju på morgenen, og allerede en drøy halvtime senere ble vi plassert ut på det første drevet.

Ikke lenge etter smalt det for første gang og den første grisen gikk i bakken.

Deretter gikk det slag i slag, og da jakta ble avsluttet første dag, var det mange blide fjes.

Mange seremonier

Sørover i Europa er det knyttet mange seremonier til jakt. Her var det full oppstilling når jaktdagen var ferdig, og en egen trompetspiller sørget for fan- fare for at det hadde vært en sikker og god jakt, og det var egne fanfarer for de enkelte viltartene som var felt i løpet av dagen.

En konge og en visekonge ble også utnevnt blant jegerne, og disse fikk medalje for sin innsats.

De som hadde skutt sin første gris fikk en ekstra oppmerksomhet av driverne for å hedre både jegerne og viltet. De måtte ned på kne, og fikk smurt blod i ansiktet av jegermesteren.