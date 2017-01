Fortsatt spikertelt

LEKA: Leka formannskap har forlenget dispensasjonen fra kommunens arealplan slik at grunneier Anders Larsen kan leie ut to plasser for campingvogner og spikertelt i nærheten av Årdalssanden friluftsområde.

Tillatelse ble først gitt i 2012 og skulle vare ut 2016. Nå er den forlenget med tre år, samtidig som politikerne har sagt at det ikke vil bli gitt ytterligere dispensasjon.

Bruk av plassene har ikke vært i konflikt med friluftsinteressene i området.