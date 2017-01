SØRLI: Lierne formannskap har sagt ja til at Bo Sundvik og Tina Malmo får konsesjon for kjøp av en 146 dekar stor skogeiendom ved Aspneset i Sørli. Eiendommen består av 128 dekar produktiv skog og 18 dekar myr og annet areal. Eiendommen grenser til parets nåværende boligeiendom og søkerne ønsker å ha eiendommen som et tilleggsareal.

Det er Leif Mattsson fra Enkøping i Sverige som selger eiendommen og avtalt pris er 50.000 kroner.