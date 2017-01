Kan litt av alt

«Nintendo Switch»

Utgiver: Nintendo

Aldersgrense: Tillatt for alle

Kommer: 3. mars

Pris: Rundt 3.000 kroner

Nintendo liker å lage og selge nyskapende produkter som er enkle å bruke. Gameboy, og oppfølgeren Nintendo DS, er fremdeles de mest populære spillemaskinene som er bærbare. I 2006 kom Wii med styrespakene som kjente igjen bevegelsene du gjorde på ordentlig i stua – perfekt for et slag bowling og tennis uten å måtte mestre kompliserte kontroller.

3. mars kommer det selskapet håper blir enda en storselger. I Nintendo Switch ligger mange av nøkkelfunksjonene fra maskinene som allerede er nevnt. Switch er for eksempel bærbar. Du kan koble den til tv-en i stua eller bare ha den i hånda og ta den med på tur. I motsetning til Wii U, fungerer Switch også utafor stua.

Bevegelseskontrollene er også tilbake. Nintendo gambler på at folk med glede husker tida de viftet ned blomsterpotter og vare en fare for andre mennesker i spill som bowling og tennis. De nye håndkontrollene er avanserte, og kan for eksempel simulere følelsen av å være fylt av vann.

Presentasjonen av maskinen fredag i forrige uke røpet at spillene ikke står i kø. I alle fall ikke med en gang. Nintendo sier at kun fem spill er klare til lanseringen, deriblant det nye Zelda. Ellers må vi vente til neste jul for et nytt Mario-spill.

Kritikerne tror at Switch vil ha problemer med å hevde seg mot Playstation og Xbox, men da glemmer de at Nintendos nye maskin er noe helt nytt. Denne kan du ta med deg over alt. Så gjenstår det å se om barn og voksne har nok med sin gamle 3DS eller smarttelefon.